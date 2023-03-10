Выпуск языка программирования Rust 1.68

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.68, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
Основные новшества:
- В пакетном менеджере Cargo и репозитории crates.io стабилизирована поддержка протокола Sparse, определяющего новый способ работы с индексом, в котором отражены доступные версии всех существующих в репозитории пакетов. Новый протокол позволяет существенно повысить скорость работы с crates.io и решить проблемы с масштабированием при дальнейшем росте числа пакетов в репозитории.
Для сокращения задержек, возникающих из-за загрузки полного индекса, в Sparse вместо доступа к индексу с использованием Git задействована прямая загрузка по HTTPS только необходимых индексных данных, охватывающих зависимости конкретного проекта. Для отдачи индексных данных задействован новый сервис index.crates.io. По умолчанию новый протокол планируют задействовать в ветке Rust 1.70, а до этого для его включения можно установить переменную окружения «CARGO_REGISTRIES_CRATES_IO_PROTOCOL=sparse» или добавить в секцию «[registries.crates-io]» файла .cargo/config.toml параметр ‘protocol = «sparse»‘.
- Добавлен макрос «pin!», позволяющий создать структуру Pin<&mut T> из выражения «T» с локальным закреплением его состояния (в отличие от Box::pin не выделяет память в куче, а выполняет привязку на уровне стека).
- Предложен применяемый по умолчанию обработчик ошибок распределения памяти, применяемый при использовании штатного пакета alloc. Приложения в которых включается только alloc (без std) при сбоях выделения памяти отныне будут вызывать обработчик «panic!», который при желании может быть перехвачен при помощи «#[panic_handler]». Программы, использующие библиотеку std, как и раньше будут выводить информацию об ошибке в stderr и аварийно завершать выполнение.
- В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
- {core,std}::pin::pin!
- impl From<bool> for {f32,f64}
- std::path::MAIN_SEPARATOR_STR
- impl DerefMut для PathBuf
- Признак «const», определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функции VecDeque::new.
- Для работы на платформе Android теперь требуется как минимум NDK r25 (API 19), т.е. минимальная поддерживаемая версия Android повышена до 4.4 (KitKat).
- Реализован третий уровень поддержки для платформы Sony PlayStation Vita (armv7-sony-vita-newlibeabihf). Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
Источник: opennet.ru