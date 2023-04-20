Выпуск языка программирования Rust 1.69

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.69, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

В пакетном менеджере Cargo реализовано определение предупреждений, которые могут быть автоматически устранены, и вывод соответствующих рекомендаций по запуску «cargo fix» или «cargo clippy —fix». warning: unused import: ‘std::hash::Hash’ —> src/main.rs:1:5 | 1 | use std::hash::Hash; | ^^^^^^^^^^^^^^^ | = note: ‘#[warn(unused_imports)]’ on by default warning: ‘foo’ (bin «foo») generated 1 warning (run ‘cargo fix —bin «foo»‘ to apply 1 suggestion)

В Cargo добавлен вывод рекомендации по использованию команды «cargo add» при попытке установки библиотеки командой «cargo install».

Для сокращения времени компиляции по умолчанию прекращено включение отладочной информации в сборочных скриптах. При успешном выполнении сборочных скриптов изменение не приводит к каким-то видимым отличиям, но в случае сбоев дамп с обратной трассировкой будет содержать меньше информации. Для возвращения старого поведения в Cargo.toml следует добавить: [profile.dev.build-override] debug = true [profile.release.build-override] debug = true

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей: CStr::from_bytes_until_nul core::ffi::FromBytesUntilNulError

Признак «const», определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях: SocketAddr::new SocketAddr::ip SocketAddr::port SocketAddr::is_ipv4 SocketAddr::is_ipv6 SocketAddrV4::new SocketAddrV4::ip SocketAddrV4::port SocketAddrV6::new SocketAddrV6::ip SocketAddrV6::port SocketAddrV6::flowinfo SocketAddrV6::scope_id

Добавлена возможность использования флагов true и false в аргументах компилятора.

Источник: opennet.ru