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Выпуск языка программирования Rust 1.77

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.77, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка литералов для Си-строк (c»текст»), которые хранятся в памяти с завершающим нулевым символом и ассоциированы с типом «CStr». Предполагается, что поддержка Си-строк упростит написание кода, взаимодействующего с прослойками на языках программирования, в которых применяются завершаемые нулевым байтом строки, и позволит выполнять необходимые проверки на стадии компиляции. const HELLO: &core::ffi::CStr = c»Hello, world!»;
  • В асинхронно выполняемых функциях, объявленных при помощи выражения «async fn», разрешено использование рекурсии, т.е. подобные функции теперь могут вызывать сами себя. async fn fib(n: u32) -> u32 { match n { 0 | 1 => 1, _ => Box::pin(fib(n-1)).await + Box::pin(fib(n-2)).await } }
  • Стабилизирован макрос offset_of!, позволяющий определить байтовое смещение полей структур, перечислений, объединений и кортежей, относительно начала типа. На практике макрос может быть полезен в ситуациях, когда требуется работа на уровне смещения полей при отсутствии экземпляра типа. В частности, функциональность offset_of необходима при разработке низкоуровневых компонентов, таких как драйверы. use std::mem; #[repr(C)] struct FieldStruct { first: u8, second: u16, third: u8 } assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, first), 0); assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, second), 2); assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, third), 4);
  • В пакетном менеджере Cargo в профилях релизов по умолчанию включена очистка файлов от отладочных данных (strip = «debuginfo»), если в профиле Cargo явно не включён режим отладки, т.е. если параметр debug = 0.
  • Включена по умолчанию опция «-Zthir-unsafeck=on», обеспечивающая проверку unsafe для промежуточного представления THIR («Typed High-Level Intermediate Representation»).
  • Добавлена lint-проверка static_mut_refs для вывода предупреждения при использовании ссылок на изменяемые статические значения.
  • Реализована возможность применения типажа «From<&[T; N]>» для типа «Cow<[T]>». fn foo(data: impl Into<Cow<‘static, [&’static str]>>) { /* … */ } fn main() { foo(&[«hello», «world»]); }
  • В компиляторе обеспечено выравнивание 16-байтовых типов i128 и u128 для систем x86.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
    • array::each_ref
    • array::each_mut
    • core::net
    • f32::round_ties_even
    • f64::round_ties_even
    • mem::offset_of!
    • slice::first_chunk
    • slice::first_chunk_mut
    • slice::split_first_chunk
    • slice::split_first_chunk_mut
    • slice::last_chunk
    • slice::last_chunk_mut
    • slice::split_last_chunk
    • slice::split_last_chunk_mut
    • slice::chunk_by
    • slice::chunk_by_mut
    • Bound::map
    • File::create_new
    • Mutex::clear_poison
    • RwLock::clear_poison
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ aarch64-unknown-illumos, hexagon-unknown-none-elf, riscv32imafc-esp-espidf и riscv32im-risc0-zkvm-elf. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

Источник: opennet.ru

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