Выпуск языка программирования Tcl 8.6.14

После 15 месяцев разработки опубликован выпуск Tcl/Tk 8.6.14, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Основное распространение Tcl получил как платформа для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, при этом Tcl также подходит для быстрого прототипирования, web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений:

Приведена к кроссплатформенному виду нормализация файловых путей и обработка символа «~» в путях.

Имя пути, начинающееся с ‘//’ не замещается через ‘/’ в том числе в Cygwin и в QNX.

Разрешён пустой режим в [chan create] («[chan create {} $cmd]») для разрешения refchan версии [socket -server].

Повышена производительность fork при использовании многопоточности с помощью vfork/spawn.

Обеспечен вызов getsockname(2) в Tcl_MakeFileChannel(3) только тогда, когда это необходимо.

Защита Tcl/tclsh усилена с помощью функции pledge(2) в OpenBSD или похожих механизмов.

tcltest адаптирован для поддержки Tcl 9 (>= tcltest 2.5.7).

Обеспечено применение замещающего символа при декодировании неполных последовательностей Unicode.

Добавлена проверка mknod, tcdrain и uname в сборочных скриптах для VxWorks или других платформ.

32-разрядный Cygwin закончил своё существование, поэтому отпала потребность в аргументе «—enable-64bit» для Cygwin.

Tcl_VarEval больше не считается устаревшим.

В «[interp limit time -seconds]» решена проблема 2038 года.

Из win/makefile.vc убрана опция utf16.

zlib обновлён до версии 1.3.1.

libtommath обновлён до версии 1.2.1.

install-sh обновлён до версии 2020-11-14.01.

Добавлена поддержка Unicode 15.1.

База часовых поясов обновлена до выпуска tzdata2024a.

В метаданных лицензии на бинарные файлы для Window упомянут университет Калифорнии.

Исправлена ошибка с неправильным форматированием аргументов в man-странице.

Исправлена ошибка с отсутствием сведений о Windows 11 в tcl_platforms.

Исправлена ошибка с некорректным сравниванием строк на системах с порядком байтов big endian.

Исправлена ошибка с падением при tcl_precision равным 15..18.

Исправлены редко проявляющиеся падения при очистке потока memchan.

Исправлена проблема с выводом ошибки в команде zip в случае, когда файловый комментарий/имя файла слишком длинные или не в кодировке iso-latin-1.

Исправлена проблема с возвращением usec из Tcl_GetTime в Windows.

Исправлено падение при применении трансформации канала в сокете TCP клиента.

Предотвращено неправильное чтение в Tcl_UtfToUniChar.

В macOS 13 SDK объявлена устаревшей функция sprintf().

Исправлено переполнение аргумента позиции в [scan %num$mode].

Исправлено падение при хвостовом вызове.

Исправлены ошибки при clock scan и clock add в ошибочных случаях или с сокращёнными опциями.

Исправлена ошибка с игнорированием неполных двойных байтовых кодировок, например в [encoding convertfrom gb12345 x].

Устранено аварийное завершение tclvfs tkt при выходе из интерпретатора с загруженным tclvfs.

Исправлена проблема, связанная со случаем, когда Tcl_GetUniChar осуществлял чтение символов за пределами длины строки для ASCII строк.

Исправлена ошибка в версии для MS Windows: файлы с емодзи находятся через glob, но не определяются через file exists или open.

Исправлена ошибка компиляции с помощью VC6 версии core-8-6-branch: «error C2065: ‘int16_t’ : undeclared identifier».

Исправлены ошибки в ClockGetdatefieldsObjCmd(): переполнение знаковых целых чисел и платформно-независимое поведение.

Исправлена ошибка с инициализацией fakeObject.refCount в tclOO.c.

Исправлена ошибка, когда use-after-return в AddressSanitizer ломал NRE-тесты и корутины.

Исправление ложных ошибок от [clock format].

Исправление реаллокации [exec %var%] в MS Windows. Это было запрещено в 8.6.13.

Bсправление документации для Tcl_PkgRequire: строка со спецификацией версии относится к «package require».

Исправлена ошибка в [tcl_startOfPreviousWord string end-1].

Устранено аварийное завершение, возникающее когда Tcl_ReadChars вызывается с Unicode-объектами.

Устранено зацикливание при переопределении proc ::history.

Устранено зацикливание в случае когда ::unknown перемещён в пространство имён.

Источник: opennet.ru