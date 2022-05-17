Выпуск zeronet-conservancy 0.7.5, платформы для децентрализованных сайтов

Проект zeronet-conservancy является продолжением/форком децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Созданный форк нацелен на поддержание сети, увеличение безопасности, переход к модерации пользователями (нынешняя система не работает, так как «владельцы сайтов» регулярно исчезают) и в дальнейшем плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.
Ключевые изменения по сравнению с последней официальной версией ZeroNet (оригинальный разработчик исчез, не оставив никаких рекомендаций или мейнтейнеров):
- Поддержка tor onion v3.
- Обновление документации.
- Поддержка современной hashlib.
- Отключение небезопасного обновления через сеть.
- Изменения, направленные на повышение безопасности.
- Отсутствие бинарных сборок (являются очередным вектором атаки до тех пор, пока не будут реализованы повторяемые сборки).
- Новые активные трекеры.
В ближайших перспективах – избавление проекта от зависимости от централизованного сервиса zeroid, увеличение производительности, больше аудита кода, новые безопасные API. Проект открыт к контрибьюторам по всем фронтам.
Источник: opennet.ru