Выпуск zeronet-conservancy 0.7.5, платформы для децентрализованных сайтов

Проект zeronet-conservancy является продолжением/форком децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Созданный форк нацелен на поддержание сети, увеличение безопасности, переход к модерации пользователями (нынешняя система не работает, так как «владельцы сайтов» регулярно исчезают) и в дальнейшем плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.

Ключевые изменения по сравнению с последней официальной версией ZeroNet (оригинальный разработчик исчез, не оставив никаких рекомендаций или мейнтейнеров):

Поддержка tor onion v3.

Обновление документации.

Поддержка современной hashlib.

Отключение небезопасного обновления через сеть.

Изменения, направленные на повышение безопасности.

Отсутствие бинарных сборок (являются очередным вектором атаки до тех пор, пока не будут реализованы повторяемые сборки).

Новые активные трекеры.

В ближайших перспективах – избавление проекта от зависимости от централизованного сервиса zeroid, увеличение производительности, больше аудита кода, новые безопасные API. Проект открыт к контрибьюторам по всем фронтам.



Источник: opennet.ru