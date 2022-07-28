Выпуск zeronet-conservancy 0.7.7, платформы для децентрализованных сайтов

Доступен выпуск проекта zeronet-conservancy, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.
После прошлой новости (0.7.5) вышло две версии:
- 0.7.6
- Новые изменения лицензированы под GPLv3+.
- Больше трекеров с Syncronite.
- Более развитая система пожертвований для сайтов.
- Быстрый в развёртывании скрипт для Android/Termux.
- Перевод README на русский и бразильский португальский.
- Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) пользователя.
- Новые docker-файлы.
- Улучшения в работе пользовательского интерфейса и кнопки для боковой панели.
- 0.7.7
- Проброс порта через UPnP с использованием безопасной xml-библиотеки (до этого проброс был деактивирован из-за соображений безопасности).
- Исправление поддержки XMR-пожертвований.
- В README упомянуты дополнительные deb-зависимости.
- Перенос pyaes во внешнюю зависимость.
- Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) владельца сайта (в том числе используя идеи/код из заброшенного форка zeronet-enhanced).
- Опциональное указание причины ограничения (mute) пользователя.
0.7.7 является последней запланированной версией в ветке 0.7, основная работа ведётся над новыми (частично ломающими) функциями для грядущей ветки 0.8.
Источник: opennet.ru