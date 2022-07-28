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Выпуск zeronet-conservancy 0.7.7, платформы для децентрализованных сайтов

Доступен выпуск проекта zeronet-conservancy, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.

После прошлой новости (0.7.5) вышло две версии:

  • 0.7.6
    • Новые изменения лицензированы под GPLv3+.
    • Больше трекеров с Syncronite.
    • Более развитая система пожертвований для сайтов.
    • Быстрый в развёртывании скрипт для Android/Termux.
    • Перевод README на русский и бразильский португальский.
    • Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) пользователя.
    • Новые docker-файлы.
    • Улучшения в работе пользовательского интерфейса и кнопки для боковой панели.
  • 0.7.7
    • Проброс порта через UPnP с использованием безопасной xml-библиотеки (до этого проброс был деактивирован из-за соображений безопасности).
    • Исправление поддержки XMR-пожертвований.
    • В README упомянуты дополнительные deb-зависимости.
    • Перенос pyaes во внешнюю зависимость.
    • Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) владельца сайта (в том числе используя идеи/код из заброшенного форка zeronet-enhanced).
    • Опциональное указание причины ограничения (mute) пользователя.

    0.7.7 является последней запланированной версией в ветке 0.7, основная работа ведётся над новыми (частично ломающими) функциями для грядущей ветки 0.8.

    Источник: opennet.ru

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