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Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов

Состоялся выпуск проекта zeronet-conservancy 0.7.8, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.

0.7.8 является незапланированным релизом, выпущенным из-за запаздывания значительной версии 0.8 и накоплением достаточного объёма изменений. В новой версии:

  • Домены .bit переведены в разряд устаревших: осуществлена переадресация с .bit домена на настоящий адрес сайта и заморозка регистра доменов.
  • Улучшено копирование пиров в боковой панели.
  • Улучшен стартовый скрипт.
  • Улучшена обработка опций командной строки.
  • Реализована возможность добавлять/удалять сайты из избранного в боковой панели.
  • Добавлен демонстрационный плагин NoNewSites.
  • Добавлен пакет в AUR, пользовательском репозитории Arch Linux.
  • Сокращены цифровые отпечатки узла, доступные для непривилегированных сайтов.
  • По умолчанию задействована безопасная версия ssl.
  • Устранена потенциальная уязвимость из-за setuptools.
  • устранена утечка ip-адреса при загрузке geoip в режиме «tor-only».
  • Добавлена инструкция по установке и сборке для платформы Windows.
  • Обновлена инструкция для Android.
  • Улучшена обработка запуска браузера.
  • Исправлена регрессия при обработке конфигурации плагинов.

Единственными безопасными способом установки ZeroNet на данный момент являются: установка из исходного кода одного из активных форков, установка пакета zeronet-conservancy из репозитория AUR (git-версия) или Nix. Использование других бинарных сборок на данный момент небезопасно, так как они основаны на версии, опубликованной исчезнувшим уже почти два года назад разработчиком «@nofish».

Источник: opennet.ru

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