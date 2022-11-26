Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов

Состоялся выпуск проекта zeronet-conservancy 0.7.8, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.
0.7.8 является незапланированным релизом, выпущенным из-за запаздывания значительной версии 0.8 и накоплением достаточного объёма изменений. В новой версии:
- Домены .bit переведены в разряд устаревших: осуществлена переадресация с .bit домена на настоящий адрес сайта и заморозка регистра доменов.
- Улучшено копирование пиров в боковой панели.
- Улучшен стартовый скрипт.
- Улучшена обработка опций командной строки.
- Реализована возможность добавлять/удалять сайты из избранного в боковой панели.
- Добавлен демонстрационный плагин NoNewSites.
- Добавлен пакет в AUR, пользовательском репозитории Arch Linux.
- Сокращены цифровые отпечатки узла, доступные для непривилегированных сайтов.
- По умолчанию задействована безопасная версия ssl.
- Устранена потенциальная уязвимость из-за setuptools.
- устранена утечка ip-адреса при загрузке geoip в режиме «tor-only».
- Добавлена инструкция по установке и сборке для платформы Windows.
- Обновлена инструкция для Android.
- Улучшена обработка запуска браузера.
- Исправлена регрессия при обработке конфигурации плагинов.
Единственными безопасными способом установки ZeroNet на данный момент являются: установка из исходного кода одного из активных форков, установка пакета zeronet-conservancy из репозитория AUR (git-версия) или Nix. Использование других бинарных сборок на данный момент небезопасно, так как они основаны на версии, опубликованной исчезнувшим уже почти два года назад разработчиком «@nofish».
Источник: opennet.ru