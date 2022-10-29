Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.7 ГБ (доступны четыре сборки — обычная на основе GNOME, «Lite» с Xfce и их варианты для образовательных учреждений).
В новой версии:
- Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в том числе добавлен выпуск LibreOffice 7.4. Осуществлён переход на ядро Linux 5.15 с поддержкой нового оборудования. Обновлён графический стек и драйверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка USB4, новых беспроводных адаптеров, звуковых карт и манипуляторов (Xbox One Controller и Apple Magic Mouse).
- В основное меню добавлен обработчик Windows App Support для упрощения установки и поиска программ для платформы Windows. Расширена база приложений, используемая для определения файлов с инсталляторами Windows-программ и вывода рекомендаций по имеющимся альтернативам (например, при попытке запуска инсталляторов сервисов Epic Games Store и GOG Galaxy будет предложено установить собранный для Linux Heroic Games Launcher).
Источник: opennet.ru