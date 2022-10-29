ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.7 ГБ (доступны четыре сборки — обычная на основе GNOME, «Lite» с Xfce и их варианты для образовательных учреждений).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в том числе добавлен выпуск LibreOffice 7.4. Осуществлён переход на ядро Linux 5.15 с поддержкой нового оборудования. Обновлён графический стек и драйверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка USB4, новых беспроводных адаптеров, звуковых карт и манипуляторов (Xbox One Controller и Apple Magic Mouse).
  • В основное меню добавлен обработчик Windows App Support для упрощения установки и поиска программ для платформы Windows. Расширена база приложений, используемая для определения файлов с инсталляторами Windows-программ и вывода рекомендаций по имеющимся альтернативам (например, при попытке запуска инсталляторов сервисов Epic Games Store и GOG Galaxy будет предложено установить собранный для Linux Heroic Games Launcher).
    Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  • В состав включены открытые шрифты, метрически похожие на популярные проприетарные шрифты, обычно применяемые в документах Microsoft Office. Добавленная подборка позволяет добиться близкого к Microsoft Office отображения документов. Предложены следующие альтернативы: Carlito (Calibri), Caladea (Cambria), Gelasio (Georgia), Selawik (Segoe UI), Comic Relief (Comic Sans), Arimo (Arial), Tinos (Times New Roman) и Cousine (Courier New).
  • Расширены возможности интеграции рабочего стола со смартфоном пои помощи приложения Zorin Connect (ответвление от KDE Connect). Добавлена поддержка просмотра на смартфоне состояния заряда аккумулятора ноутбука, реализована возможность отправки с телефона содержимого буфера обмена, расширены средства управления воспроизведением мультимедийных файлов.
  • В состав сборки Zorin OS 16.2 Education включено приложение для обучения разработке игр GDevelop.
    Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  • Переработана реализация режима Jelly, включающего анимационные эффекты при раскрытии, перемещении и сворачивании окон.
    Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS


    Источник: opennet.ru

    • Добавить комментарий