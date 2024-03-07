Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ. Отмечается, что прошлый выпуск Zorin OS 17 был загружен более 500 тысяч раз, при том, что 78% от всех загрузок пришлось на пользователей платформ Windows и macOS.
В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.
В новой версии:
- Обновлён список альтернатив, который содержит информацию о Linux-программах, которые можно использовать вместо Windows-приложений. Например, при попытке запуска Windows-установщика программы Todoist, пользователь будет перенаправлен на сборку Todoist для Linux, доступную в репозитории дистрибутива. В настоящее время список охватывает более 100 программ.
- Улучшена поддержка запуска Windows-программ. Пакет Wine обновлён до версии 9.0. Для упрощения установки, настройки и запуска Windows-приложений в Linux предложен пакет Bottles, который предоставляет интерфейс для управления префиксами, определяющими Wine-окружение и параметры для запуска приложений, а также инструменты для установки зависимостей, необходимых для корректной работы запускаемых программ.
- Сформирована сборка Zorin OS Education, включающая подборку образовательных приложений для обучения детей разного возраста. Для координации процесса обучения добавлено приложение Logseq. Для обучения детей с дислексией или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в состав включено дополнение Reading Strip, упрощающее фокусирование внимания при чтении.
- В файловом менеджере и диалоге открытия файлов реализована возможность показа миниатюр с наглядной информацией о приложениях в формате AppImage, exe-файлах с установщиками, RAW-изображениях и epub-книгах.
- В настройках внешнего вида (Zorin Appearance / Interface) добавлена опция для выбора метода размещения новых окон — по центру или распределение по рабочему столу.
- Обновлены версии программ. Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 24.2. Благодаря поддержке форматов Flatpak, AppImage и Snap пользователь имеет возможность установить наиболее свежие версии программ, отсутствующие в штатном репозитории Ubuntu.
- Выполнена синхронизация пакетной базы с выпуском Ubuntu 22.04.4, в котором предложены новые версии ядра (6.5) и графического стека (Mesa 23.1.7), бэкпортированные из выпуска Ubuntu 23.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
Источник: opennet.ru