Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ. Отмечается, что прошлый выпуск Zorin OS 17 был загружен более 500 тысяч раз, при том, что 78% от всех загрузок пришлось на пользователей платформ Windows и macOS.

В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.

В новой версии: