Выпуск звукового редактора Audacity 3.3

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.3, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.3 стал третьим значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные улучшения:

Во встроенных эффектах «НЧ и ВЧ», «Искажение», «Фейзер», «Реверберация» и «Вау-вау» реализована поддержка работы в режиме реального времени.

Добавлен новый эффект «Полочный фильтр» (Shelf Filter), который усиливает или ослабляет частоты ниже или выше заданной.

Добавлена тестовая версия линейки «Ритмы и такты» (Beats and Bars).

Переработана нижняя панель инструментов: Панель «Привязка» теперь не зависит от панели «Выделение». Добавлена панель тактового размера. Частота дискретизации проекта перенесена в настройки звука (Audio Setup -> Audio Settings).

Улучшено поведение при масштабировании.

Добавлена новая линейка «Линейная (дБ)» («Linear (dB)»), позволяющая менять громкость звука в диапазоне от 0 до -∞ dBFS.

При копировании клипов между проектами предоставлена возможность копирования смарт-клипов или только видимой части.

В панель Cut/Copy/Paste добавлена кнопка удаления.

Добавлена поддержка пакета FFmpeg 6 (avformat 60).

Источник: opennet.ru