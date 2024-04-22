Выпуск звукового редактора Audacity 3.5

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.5, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.4 стал четвёртым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.
Основные улучшения:
- Добавлена возможность сохранения проектов в облачном сервисе audio.com, что позволяет работать с проектом с любого устройства, обмениваться проектами, организовать совместную работу и восстановить прошлые версии в случае потери информации на локальной системе.
- Реализована возможность автоматического определения темпа импортированных цикличных записей (loop) и его корректировки. Для определения темпа используется как анализ звука, так и информация из метаданных. Автоопределние темпа можно отключить в настройках «Preferences -> Import/Export».
- Предоставлена поддержка недеструктивного сдвига высоты тона клипа. Изменение высоты тона осуществляется через диалог «Pitch and speed…» в меню или в основном интерфейсе через нажатие клавиш вверх или вниз, удерживая клавишу Alt.
- Добавлена поддержка экспорта меток в файлах с субтитрами в форматах WebVTT и SubRip, а также импорта в формате SubRip.
- В раздел «Preferences -> Effects» добавлена настройка для отключения сканирования плагинов.
- Для клипов реализовано контекстное меню, а также индикаторы скорости и высоты тона.
- Переработан менеджер плагинов.
- Улучшена поддержка BSD-систем.
- Выполнена перегруппировка элементов в некоторых меню.
- Удалены настройки мыши, опции вывода на печать, инструмент для создания скриншотов, режим «караоке», настройки всплывающих подсказок, эффект удаления голоса (рекомендуется использовать более качественно работающий плагин OpenVINO) и конвертер из EQ XML в TXT.
Источник: opennet.ru