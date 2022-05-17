Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.6.0, а также версии Qmmp 2.1, которая продолжает развитие ветки, перешедшей на Qt 6. Одновременно сформированы коллекции плагинов, не входящих в основной состав -Qmmp Plugin Pack 1.6.0 и 2.1.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32).
Основные новшества:
- Добавлено извлечение текста песен из тегов (id3v2-теги и Xiph Comment);
- В диалоге быстрого перехода добавлено отображение очереди;
- В плейлисте добавлена возможность пропуска уже имеющихся треков;
- В модуле уведомлений KDE добавлено уведомление о смене громкости;
- Добавлена поддержка спецификации XDG Base Directory (только для 2.1.0);
- Модуль modplug заменён на xmp;
- Улучшен модуль qsui:
- Добавлена возможность скрыть фильтр имени списка воспроизведения;
- Добавлена возможность скрыть панель меню;
- Добавлено меню приложения;
- Включена кнопка очистки для некоторых фильтров поиска;
- Улучшено контекстное меню браузера файловой системы;
- В модуль истории добавлена возможность удаления треков и обеспечено отображение информации о треке;
- Улучшен диалог «о программе…»;
- В модуле ffmpeg улучшена конфигурация фильтров по имени файла;
- Повышена минимальная версия Qt (до 5.5 и 6.2 соответственно);
- Проведена оптимизация поиска дублирующихся треков и оптимизация очереди треков;
- Устранён конфликт между версиями 1.x и 2.x;
- Обновлены переводы, в том числе для украинского и русского языков.
- В плагинах Qmmp Plugin Pack выполнен переход на API qmmp 1.6/2.1, добавлен модуль modplug и удалён модуль xmp.
Источник: opennet.ru