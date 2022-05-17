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Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.6.0, а также версии Qmmp 2.1, которая продолжает развитие ветки, перешедшей на Qt 6. Одновременно сформированы коллекции плагинов, не входящих в основной состав -Qmmp Plugin Pack 1.6.0 и 2.1.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32).

Основные новшества:

  • Добавлено извлечение текста песен из тегов (id3v2-теги и Xiph Comment);
  • В диалоге быстрого перехода добавлено отображение очереди;
  • В плейлисте добавлена возможность пропуска уже имеющихся треков;
  • В модуле уведомлений KDE добавлено уведомление о смене громкости;
  • Добавлена поддержка спецификации XDG Base Directory (только для 2.1.0);
  • Модуль modplug заменён на xmp;
  • Улучшен модуль qsui:
    • Добавлена возможность скрыть фильтр имени списка воспроизведения;
    • Добавлена возможность скрыть панель меню;
    • Добавлено меню приложения;
    • Включена кнопка очистки для некоторых фильтров поиска;
    • Улучшено контекстное меню браузера файловой системы;
    • В модуль истории добавлена возможность удаления треков и обеспечено отображение информации о треке;
  • Улучшен диалог «о программе…»;
  • В модуле ffmpeg улучшена конфигурация фильтров по имени файла;
  • Повышена минимальная версия Qt (до 5.5 и 6.2 соответственно);
  • Проведена оптимизация поиска дублирующихся треков и оптимизация очереди треков;
  • Устранён конфликт между версиями 1.x и 2.x;
  • Обновлены переводы, в том числе для украинского и русского языков.
  • В плагинах Qmmp Plugin Pack выполнен переход на API qmmp 1.6/2.1, добавлен модуль modplug и удалён модуль xmp.

Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0


Источник: opennet.ru

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