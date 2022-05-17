Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.6.0, а также версии Qmmp 2.1, которая продолжает развитие ветки, перешедшей на Qt 6. Одновременно сформированы коллекции плагинов, не входящих в основной состав -Qmmp Plugin Pack 1.6.0 и 2.1.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32).

Основные новшества: