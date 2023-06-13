Выпускт nginx 1.25.1

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26.

Среди изменений:

Добавлена отдельная директива «http2» для выборочного включения протокола HTTP/2 в привязке к серверам (может использоваться в отдельных блоках «server»). Параметр «http2» в директиве «listen» объявлен устаревшим.

Удалена поддержка технологии Server push в HTTP/2.

Прекращена поддержка директивы «ssl», ранее объявленной устаревшей.

Решены проблемы при использовании HTTP/3 при сборке с библиотекой OpenSSL.

Источник: opennet.ru