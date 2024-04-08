Выручка Apple в России обвалилась в 23 раза в 2023 году, но и убытки стали меньше

Компания Apple отчиталась о снижении выручки в России более чем в 23 раза. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на отчётность российского подразделения американской компании, которая была передана в Федеральную налоговую службу РФ. В 2022 году выручка Apple в России составила свыше 85 млрд рублей. По итогам 2023 года выручка компании немногим превзошла отметку в 3,6 млрд рублей, что указывает на снижение примерно в 23,6 раза. Выручка Apple формируется от продаж смартфонов iPhone, компьютеров Mac, планшетов iPad, других продуктов, а также оказания услуг. Чистый убыток Apple в 2022 году составил около 6,5 млрд рублей, тогда как по итогам 2023 года этот показатель снизился до 1 млрд рублей.

Источник: 3dnews.ru