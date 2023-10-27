Выручка и прибыль IBM за III квартал превзошли ожидания аналитиков

IBM объявила финансовые результаты III квартала 2023 года. Выручка компании выросла на 4,6 % до $14,75 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG (ранее Refinitiv), равного $14,73 млрд. Драйверами роста выручки были подразделения по разработке ПО и оказанию консалтинговых услуг, увеличившие выручку на 7,8 и 6 % соответственно. Вместе с тем инфраструктурное подразделение снизило выручку на 2,4 %. Выручка подразделения по разработке ПО составила $6,3 млрд (рост — 7,8 %), при этом рост выручки разработчиков Red Hat составил 8 %, подразделения по автоматизации — 14 %, подразделения по обработке данных и ИИ — 6 %. Консалтинговые услуги принесли компании $5,0 млрд (рост — 5,6 %). Выручка инфраструктурного подразделения компании упала на 2,4 % до $3,3 млрд, несмотря на рост продаж Z Systems на 9 %. Падение выручки было отмечено в службе поддержки инфраструктуры (6 %) и сегменте распределённой инфраструктуры (4 %).

Источник: 3dnews.ru