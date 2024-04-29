Выручка MediaTek подскочила на 40 % за счёт мобильных чипов и ИИ-бума, а будущий рост обеспечат флагманские процессоры

Компания MediaTek отчиталась о результатах первого квартала, создав содержательный информационный повод в самом начале рабочей недели на Тайване. Выручка в годовом сравнении выросла на 39,5 % до $4,1 млрд, а норма прибыли увеличилась на 4 процентных пункта до 52,4 %. В этом году мировой рынок смартфонов вырастет на пару процентов до 1,2 млрд проданных устройств, как считают в MediaTek. Источник изображения: MediaTekн

Источник: 3dnews.ru