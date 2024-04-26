Выручка Western Digital выросла на 23 %, но число проданных жёстких дисков продолжает падать

В календаре Western Digital уже завершился третий фискальный квартал 2024 года, по его итогам компания смогла увеличить выручку на 23 % до $3,5 млрд в годовом сравнении и на 14 % в последовательном. Компания отметила, что в облачном сегменте выручка последовательно выросла на 45 %, в клиентском на 5 %, а в сегменте потребительской электроники сократилась на 13 %. При этом количество поставленных жёстких дисков уменьшилось на 7 % до 11,7 млн штук по сравнению с прошлым годом. Источник изображения: Western Digital

Источник: 3dnews.ru