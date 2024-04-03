Вышел Bun 1.1

Тихо и незаметно, не ради лулзов, а работы для, спустя 6 месяцев после первого мажора состоялся релиз Bun 1.1. Bun — это альтернативная реализация среды выполнения JavaScript и TypeScript, совместимая с NodeJS. В минорной версии исправлено более тысячи ошибок, добавили новые функции и API, реализована официальная поддержка Windows (в версии 1.0 считалась нестабильной).

Доработки и улучшения в Bun 1.1:

доведена до стабильной версии поддержка ОС семейства Windows (от Windows 10 и более поздних). На текущий момент Bun для Windows проходит 98% набора тестов;

в проект добавлены более десяти новых функций, доработок API и изменений для решение проблемы потери производительности при повторной передаче одних и тех же файлов. По заявлениям после этих доработок tsc и подобные инструменты стали работать в 2 раза быстрее (в сравнении с Bun 1.0);

доработан Bun Shell;

исправлены баги и улучшена поддержка для API-интерфейсов Node.js;

проведены ряд улучшений запуска и отладки кода на JavaScript и TypeScript;

проведена оптимизация и улучшена стабильность.

О Bun

Одной из отличительных особенностей Bun, кроме скорости выполнения является, наличие встроенного в среду выполнения транспилятора. Это означает, что при работе с Bun можно запускать файлы JavaScript, TypeScript и JSX/TSX без каких-либо зависимостей.

Вместо V8 используется движок JavaScriptCore, разрабатываемый WebKit, что позволило получить лучшую скорость исполнения и частично решить проблему потребления памяти.

Bun написан на Zig — языке программирования низкого уровня с ручным управлением памятью, чем также объясняются высокие показатели его скорости.

Источник: linux.org.ru