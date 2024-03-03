Вышел Damn Small Linux 2024

Вышел дистрибутив DSL 2024, который является перерождением старого Linux-дистрибутива для слабых x86-компьютеров. Дистрибутив основан на AntiX 23 i386.

Все приложения в составе дистрибутива подобраны по следующим критериям: функциональность, небольшой размер и количество зависимостей. DSL 2024 имеет большое количество консольных приложений.

DSL 2024 на данный момент поставляется с двумя оконными менеджерами: Fluxbox и JWM.

DSL поставляется с тремя браузерами:

BadWolf;

Dillo;

Links2.

Офисные приложения:

AbiWord;

Gnumeric;

Sylpheed;

Zathura.

Мультимедиа-приложения:

MPV;

XMMS.

Другие приложения:

mtPaint;

gFTP;

Leafpad;

zzzFM.

Подобраны три игры: Gav, Tenmado, Tuxpuck.

Консольные приложения:

Ranger;

VisiData;

FZF;

Tmux;

Mutt;

Cmus;

CDW;

Htop;

SurfRaw;

Weather app;

MPV;

Vim и Nano;

Пять игр: ViteTris, Space Invaders, Sudoku, PacMan, Piu Piu;

Два браузера: W3M и Links2.

Пакетный менеджер apt в новой версии DSL включён по умолчанию, в старой версии apt нужно было устанавливать через скрипт.

Новой целью проекта является создание десктопного дистрибутива, помещающегося на CD диск (700 мб).

Для получения такого размера по умолчанию в дистрибутиве включены только следующие локализации: en_US, en_BG, en_CA, en_AU и удалена документация, в том числе множество man страниц. Автор заявляет, что предоставит скрипты для установки недостающих файлов.

Источник: linux.org.ru