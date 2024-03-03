Вышел Damn Small Linux 2024

Вышел дистрибутив DSL 2024, который является перерождением старого Linux-дистрибутива для слабых x86-компьютеров. Дистрибутив основан на AntiX 23 i386.
Все приложения в составе дистрибутива подобраны по следующим критериям: функциональность, небольшой размер и количество зависимостей. DSL 2024 имеет большое количество консольных приложений.
DSL 2024 на данный момент поставляется с двумя оконными менеджерами: Fluxbox и JWM.
DSL поставляется с тремя браузерами:
- BadWolf;
- Dillo;
- Links2.
Офисные приложения:
- AbiWord;
- Gnumeric;
- Sylpheed;
- Zathura.
Мультимедиа-приложения:
- MPV;
- XMMS.
Другие приложения:
- mtPaint;
- gFTP;
- Leafpad;
- zzzFM.
Подобраны три игры: Gav, Tenmado, Tuxpuck.
Консольные приложения:
- Ranger;
- VisiData;
- FZF;
- Tmux;
- Mutt;
- Cmus;
- CDW;
- Htop;
- SurfRaw;
- Weather app;
- MPV;
- Vim и Nano;
- Пять игр: ViteTris, Space Invaders, Sudoku, PacMan, Piu Piu;
- Два браузера: W3M и Links2.
Пакетный менеджер apt в новой версии DSL включён по умолчанию, в старой версии apt нужно было устанавливать через скрипт.
Новой целью проекта является создание десктопного дистрибутива, помещающегося на CD диск (700 мб).
Для получения такого размера по умолчанию в дистрибутиве включены только следующие локализации: en_US, en_BG, en_CA, en_AU и удалена документация, в том числе множество man страниц. Автор заявляет, что предоставит скрипты для установки недостающих файлов.
Источник: linux.org.ru