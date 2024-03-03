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Вышел Damn Small Linux 2024

Вышел дистрибутив DSL 2024, который является перерождением старого Linux-дистрибутива для слабых x86-компьютеров. Дистрибутив основан на AntiX 23 i386.

Все приложения в составе дистрибутива подобраны по следующим критериям: функциональность, небольшой размер и количество зависимостей. DSL 2024 имеет большое количество консольных приложений.

DSL 2024 на данный момент поставляется с двумя оконными менеджерами: Fluxbox и JWM.

DSL поставляется с тремя браузерами:

  • BadWolf;
  • Dillo;
  • Links2.

Офисные приложения:

  • AbiWord;
  • Gnumeric;
  • Sylpheed;
  • Zathura.

Мультимедиа-приложения:

  • MPV;
  • XMMS.

Другие приложения:

  • mtPaint;
  • gFTP;
  • Leafpad;
  • zzzFM.

Подобраны три игры: Gav, Tenmado, Tuxpuck.

Консольные приложения:

  • Ranger;
  • VisiData;
  • FZF;
  • Tmux;
  • Mutt;
  • Cmus;
  • CDW;
  • Htop;
  • SurfRaw;
  • Weather app;
  • MPV;
  • Vim и Nano;
  • Пять игр: ViteTris, Space Invaders, Sudoku, PacMan, Piu Piu;
  • Два браузера: W3M и Links2.

Пакетный менеджер apt в новой версии DSL включён по умолчанию, в старой версии apt нужно было устанавливать через скрипт.

Новой целью проекта является создание десктопного дистрибутива, помещающегося на CD диск (700 мб).

Для получения такого размера по умолчанию в дистрибутиве включены только следующие локализации: en_US, en_BG, en_CA, en_AU и удалена документация, в том числе множество man страниц. Автор заявляет, что предоставит скрипты для установки недостающих файлов.

Источник: linux.org.ru

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