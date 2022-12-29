Вышел дистрибутив Calculate Linux 23

Доступен релиз дистрибутива Calculate Linux 23, развиваемого русскоязычным сообществом, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. В новую версию включена серверная редакция Calculate Container Manager для работы с LXC, добавлена новая утилита cl-lxc, добавлена поддержка выбора репозитория обновления.

Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Container Manager (CCM), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

Обновлены пользовательские окружения: KDE Plasma 5.25.5, Xfce 4.18, MATE 1.26, Cinnamon 5.6.5, LXQt 1.2.

Предложен новый серверный дистрибутив Calculate Container Manager для запуска LXC-контейнеров.

Добавлена утилита cl-lxc создания и обновления контейнеров, учитывающая особенности Calculate Linux.

В утилите обновления cl-update появилась поддержка выбора зеркала бинарных пакетов.

Добавлена проверка доступности Git-репозитория с возможностью переключиться между GitHub и Calculate Git.

Путь к портежам изменён на /var/db/repos/gentoo.

В установщик добавлена проверка на сложность вводимых паролей.

Редактор nano заменён на vi, из пакета busybox.

Улучшено определение проприетарного драйвера NVIDIA.

Состав пакетов:

CLD (KDE desktop), 3.1 G: KDE Frameworks 5.99.0, KDE Plasma 5.25.5, KDE Applications 22.08.3, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124.

CLDC (Cinnamon desktop), 2.8 G: Cinnamon 5.6.5, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Evolution 3.46.2, GIMP 2.10.32, Rhythmbox 3.4.6.

CLDL (LXQt desktop), 2.9 G: LXQt 0.17, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32, Strawberry 1.0.10.

CLDM (MATE desktop), 2.9 G: MATE 1.26, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32, Strawberry 1.0.10

CLDX (Xfce desktop), 2.8 G: Xfce 4.18, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32, Strawberry 1.0.10.

CLDXS (Xfce Scientific desktop), 3.1 G: Xfce 4.18, Eclipse 4.15, Inkscape 1.2.1, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32.

CCM (Container Manager), 699 M: ядро Linux 5.15.82, Calculate Utilities 3.7.3.1, Calculate Toolkit 0.3.1.

CDS (Directory Server), 837 M: OpenLDAP 2.4.58, Samba 4.15.12, Postfix 3.7.3, ProFTPD 1.3.8, Bind 9.16.22.

CLS (Linux Scratch), 1.7 G: Xorg-server 21.1.4, ядро Linux 5.15.82.

CSS (Scratch Server), 634 M: Kernel 5.15.82, Calculate Utilities 3.7.3.1.

Источник: opennet.ru