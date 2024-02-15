Вышел GNU ed 1.20.1

Проект GNU выпустил новую версию классического текстового редактора ed, который стал первым стандартным текстовым редактором ОС UNIX. Новая версия получила номер 1.20.1.
В новой версии:
- Новые опции командной строки ‘+line’, ‘+/RE’, and ‘+?RE’, которые устанавливают текущую строку на указанный номер строки или на первую или последнюю строку, соответствующую регулярному выражению «RE».
- Имена файлов, содержащие управляющие символы от 1 до 31, теперь отклоняются, если они не разрешены с помощью параметра командной строки —unsafe-names.
- Имена файлов, содержащие управляющие символы от 1 до 31, теперь печатаются с использованием восьмеричных escape-последовательностей.
- Ed теперь отклоняет имена файлов, оканчивающиеся косой чертой.
- Промежуточные команды, которые не устанавливают флаг изменения, больше не приводят к сбою второй команды «e» или «q» с предупреждением «буфер изменен».
- Расширение с помощью тильды теперь выполняется для имён файлов, передаваемых командам; если имя файла начинается с «~/», тильда (~) заменяется содержимым переменной HOME.
- Ed теперь предупреждает в первый раз, когда команда изменяет буфер, загруженный из файла, доступного только для чтения.
- Было задокументировано, что «e» создаёт пустой буфер, если файл не существует.
- Было задокументировано, что ‘f’ устанавливает имя файла по умолчанию, независимо от того, существует файл или нет.
- Улучшено описание статуса выхода в —help и в руководстве.
- Переменная MAKEINFO была добавлена в конфигурацию и Makefile.in.
- В INSTALL было задокументировано, что при выборе стандарта C функции POSIX должны быть включены явно: ./configure CFLAGS+=’—std=c99 -D_POSIX_C_SOURCE=2′
Источник: linux.org.ru