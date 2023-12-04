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Вышел Godot Engine 4.2

Вышел Godot Engine 4.2

Вышел Godot Engine 4.2 с AMD FSR 2.2 и множеством новых функций. Godot Engine – игровой движок с открытым исходным кодом.

Что нового в Godot Engine 4.2:

  • поддержка AMD FSR 2.2;
  • поддержка принудительного целочисленного масштабирования, гарантирующая, что независимо от соотношения сторон вы получите квадратную пиксельную сетку без искажений;
  • запекание навигационной сетки для 2D, что позволяет привести ее к паритету с 3D-навигацией;
  • серверы 2D и 3D навигации теперь поддерживают многопоточность при запекании навигационной сетки;
  • множество обновлений в системе тайлов/тайлмапов и редакторе;
  • редактор кода теперь поддерживает области кода для GDScript. Это позволяет разбивать скрипты на именованные блоки, сворачиваемые и удобные для навигации;
  • в видовом экране 3D добавлены новые удобные горячие клавиши, которые покажутся знакомыми любому пользователю Blender;
  • различные улучшения пользовательского интерфейса, чтобы сделать многие детали более понятными;
  • значительное и долгожданное улучшение рабочего процесса разработки расширений;
  • больше не нужно перезапускать редактор при смене типа импорта;
  • улучшения ввода с геймпада и мыши;
  • улучшение производительности рендеринга по всем направлениям;
  • улучшения мультиплеера и сетевых технологий;
  • новый подход к шумоподавлению в Lightmapper, который заменит старый, очень громоздкий и медленный шумоподавитель OIDN;
  • 2D HDR-рендеринг, позволяющий использовать 3D-эффекты, такие как свечение, в 2D-играх;
  • официальные (но все еще экспериментальные) пакеты для Linux на ARM ;
  • множество исправлений ошибок и улучшений стабильности редактора Godot.

Полный анонс релиза смотрите здесь.

Согласно странице финансирования, в настоящее время проект получает 55 049 евро в месяц от 1522 участников и 16 спонсоров.

Перевод новости выполнил Константин Дьяченко.

Источник: linux.org.ru

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