Вышел Godot Engine 4.2 с AMD FSR 2.2 и множеством новых функций. Godot Engine – игровой движок с открытым исходным кодом.
Что нового в Godot Engine 4.2:
- поддержка AMD FSR 2.2;
- поддержка принудительного целочисленного масштабирования, гарантирующая, что независимо от соотношения сторон вы получите квадратную пиксельную сетку без искажений;
- запекание навигационной сетки для 2D, что позволяет привести ее к паритету с 3D-навигацией;
- серверы 2D и 3D навигации теперь поддерживают многопоточность при запекании навигационной сетки;
- множество обновлений в системе тайлов/тайлмапов и редакторе;
- редактор кода теперь поддерживает области кода для GDScript. Это позволяет разбивать скрипты на именованные блоки, сворачиваемые и удобные для навигации;
- в видовом экране 3D добавлены новые удобные горячие клавиши, которые покажутся знакомыми любому пользователю Blender;
- различные улучшения пользовательского интерфейса, чтобы сделать многие детали более понятными;
- значительное и долгожданное улучшение рабочего процесса разработки расширений;
- больше не нужно перезапускать редактор при смене типа импорта;
- улучшения ввода с геймпада и мыши;
- улучшение производительности рендеринга по всем направлениям;
- улучшения мультиплеера и сетевых технологий;
- новый подход к шумоподавлению в Lightmapper, который заменит старый, очень громоздкий и медленный шумоподавитель OIDN;
- 2D HDR-рендеринг, позволяющий использовать 3D-эффекты, такие как свечение, в 2D-играх;
- официальные (но все еще экспериментальные) пакеты для Linux на ARM ;
- множество исправлений ошибок и улучшений стабильности редактора Godot.
Полный анонс релиза смотрите здесь.
Согласно странице финансирования, в настоящее время проект получает 55 049 евро в месяц от 1522 участников и 16 спонсоров.
Перевод новости выполнил Константин Дьяченко.
Источник: linux.org.ru