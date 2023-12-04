Вышел Godot Engine 4.2 с AMD FSR 2.2 и множеством новых функций. Godot Engine – игровой движок с открытым исходным кодом.

Что нового в Godot Engine 4.2:

поддержка AMD FSR 2.2;

поддержка принудительного целочисленного масштабирования, гарантирующая, что независимо от соотношения сторон вы получите квадратную пиксельную сетку без искажений;

запекание навигационной сетки для 2D, что позволяет привести ее к паритету с 3D-навигацией;

серверы 2D и 3D навигации теперь поддерживают многопоточность при запекании навигационной сетки;

множество обновлений в системе тайлов/тайлмапов и редакторе;

редактор кода теперь поддерживает области кода для GDScript. Это позволяет разбивать скрипты на именованные блоки, сворачиваемые и удобные для навигации;

в видовом экране 3D добавлены новые удобные горячие клавиши, которые покажутся знакомыми любому пользователю Blender;

различные улучшения пользовательского интерфейса, чтобы сделать многие детали более понятными;

значительное и долгожданное улучшение рабочего процесса разработки расширений;

больше не нужно перезапускать редактор при смене типа импорта;

улучшения ввода с геймпада и мыши;

улучшение производительности рендеринга по всем направлениям;

улучшения мультиплеера и сетевых технологий;

новый подход к шумоподавлению в Lightmapper, который заменит старый, очень громоздкий и медленный шумоподавитель OIDN;

2D HDR-рендеринг, позволяющий использовать 3D-эффекты, такие как свечение, в 2D-играх;

официальные (но все еще экспериментальные) пакеты для Linux на ARM ;

множество исправлений ошибок и улучшений стабильности редактора Godot.

Полный анонс релиза смотрите здесь.

Согласно странице финансирования, в настоящее время проект получает 55 049 евро в месяц от 1522 участников и 16 спонсоров.

Перевод новости выполнил Константин Дьяченко.

Источник: linux.org.ru