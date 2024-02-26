Вышел KiCad 8.0.0

23 февраля 2024 года проект KiCad выпустил новую версию 8.0.0. Добавлены новые возможности, внесено множество исправлений.

Список изменений:

Добавлено более 1500 символов и 760 посадочных мест в библиотеку компонентов.

Изменён стиль индикации первого вывода микросхем.

Добавлен импорт данных следующих форматов: проекты и библиотеки EasyEDA (JLCEDA); библиотеки символов и посадочных мест CADSTAR; файлы Solidworks PCB; символы и интегрированные библиотеки Altium Designer; библиотеки символов EAGLE; схемы LTSpice;

Добавлена возможность вставки векторных изображений в формате SVG и DWG в редакторы схем и символов.

Внесены улучшения в интерфейсе командной строки (CLI).

Улучшена документация.

Добавлена возможность назначения второго (альтернативного) сочетания клавиш для любого действия.

Добавлены новые панели свойств в редакторе схем и символов.

Включен новый экспортёр списка компонентов (BOM).

Добавлены Pin helpers – удобная функция в редакторе схем для групповой обработки выводов микросхем.

Введена возможность сравнения символа в схеме с библиотечной версией.

Улучшена работа сетки.

Появилась возможность переименовывать линии питания (VCC, GND…).

Произведены улучшения в симуляторе.

Добавлена возможность перетаскивания группы компонентов в редакторе печатных плат;

Появилась интерактивная подстройка длины проводников в редакторе печатных плат;

Добавлена возможность подключать графические фигуры к линиям (сетям) схемы.

И ещё много всего полезного. Подробности по ссылке ниже

Источник: linux.org.ru