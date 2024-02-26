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Вышел KiCad 8.0.0

Вышел KiCad 8.0.0

23 февраля 2024 года проект KiCad выпустил новую версию 8.0.0. Добавлены новые возможности, внесено множество исправлений.

Список изменений:

  • Добавлено более 1500 символов и 760 посадочных мест в библиотеку компонентов.

  • Изменён стиль индикации первого вывода микросхем.

  • Добавлен импорт данных следующих форматов:

    • проекты и библиотеки EasyEDA (JLCEDA);
    • библиотеки символов и посадочных мест CADSTAR;
    • файлы Solidworks PCB;
    • символы и интегрированные библиотеки Altium Designer;
    • библиотеки символов EAGLE;
    • схемы LTSpice;

  • Добавлена возможность вставки векторных изображений в формате SVG и DWG в редакторы схем и символов.

  • Внесены улучшения в интерфейсе командной строки (CLI).

  • Улучшена документация.

  • Добавлена возможность назначения второго (альтернативного) сочетания клавиш для любого действия.

  • Добавлены новые панели свойств в редакторе схем и символов.

  • Включен новый экспортёр списка компонентов (BOM).

  • Добавлены Pin helpers – удобная функция в редакторе схем для групповой обработки выводов микросхем.

  • Введена возможность сравнения символа в схеме с библиотечной версией.

  • Улучшена работа сетки.

  • Появилась возможность переименовывать линии питания (VCC, GND…).

  • Произведены улучшения в симуляторе.

  • Добавлена возможность перетаскивания группы компонентов в редакторе печатных плат;

  • Появилась интерактивная подстройка длины проводников в редакторе печатных плат;

  • Добавлена возможность подключать графические фигуры к линиям (сетям) схемы.

И ещё много всего полезного. Подробности по ссылке ниже

Источник: linux.org.ru

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