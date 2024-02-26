Вышел KiCad 8.0.0

23 февраля 2024 года проект KiCad выпустил новую версию 8.0.0. Добавлены новые возможности, внесено множество исправлений.
Список изменений:
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Добавлено более 1500 символов и 760 посадочных мест в библиотеку компонентов.
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Изменён стиль индикации первого вывода микросхем.
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Добавлен импорт данных следующих форматов:
- проекты и библиотеки EasyEDA (JLCEDA);
- библиотеки символов и посадочных мест CADSTAR;
- файлы Solidworks PCB;
- символы и интегрированные библиотеки Altium Designer;
- библиотеки символов EAGLE;
- схемы LTSpice;
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Добавлена возможность вставки векторных изображений в формате SVG и DWG в редакторы схем и символов.
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Внесены улучшения в интерфейсе командной строки (CLI).
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Улучшена документация.
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Добавлена возможность назначения второго (альтернативного) сочетания клавиш для любого действия.
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Добавлены новые панели свойств в редакторе схем и символов.
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Включен новый экспортёр списка компонентов (BOM).
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Добавлены Pin helpers – удобная функция в редакторе схем для групповой обработки выводов микросхем.
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Введена возможность сравнения символа в схеме с библиотечной версией.
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Улучшена работа сетки.
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Появилась возможность переименовывать линии питания (VCC, GND…).
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Произведены улучшения в симуляторе.
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Добавлена возможность перетаскивания группы компонентов в редакторе печатных плат;
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Появилась интерактивная подстройка длины проводников в редакторе печатных плат;
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Добавлена возможность подключать графические фигуры к линиям (сетям) схемы.
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Источник: linux.org.ru