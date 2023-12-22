Вышел Lazarus 3.0

Команда разработчиков Lazarus рада сообщить о выпуске Lazarus 3.0 — интегрированной среды разработки для Free Pascal. Этот релиз по-прежнему собирается компилятором FPC 3.2.2.
В этом выпуске:
- добавлена поддержка Qt6, основанная на версии 6.2.0 LTS; Минимальная версия Qt для lazarus 3.0 — 6.2.7.
- полностью переработана привязка Gtk3;
- для Cocoa исправлены многочисленные утечки памяти и реализована поддержка многомониторных конфигураций;
- добавлена подсветка синтаксиса для PasDoc;
- исправления и улучшения для компонентов TCustomImageList, TTaskDialog, TSpeedButton и других.
Источник: linux.org.ru