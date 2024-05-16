Вышел Rocky Linux 9.4

Потихоньку-полегоньку, несколько дней назад вышел релиз 9.4 проекта Rocky Linux — дистрибутива, организованного Грегори Курцером в ответ на прекращение классических релизов CentOS и переход к CentOS Stream. Грегори Курцер, будучи разработчиком CentOS, решил начать всё заново, и запустил проект Rocky Linux, который должен был делать всё то же самое, что раньше делал CentOS, но теперь уже отдельно от Red Hat.

Поскольку проект должен быть совместим с RHEL на уровне око-за-око, баг-за-баг (при одновременном де-брендинге и удалении всяких привязок к Red Hat), то всё, что можно сказать о RHEL 9.4 или CentOS Steam 9, будет справедливым и тут: доступен для четырех архитектур (x86_64, aarch64, ppc64le, s390x), есть как установочные образы, так и варианты для облачных платформ (AWS, Azure, Google Cloud), образ Docker и, конечно же, Live варианты (на выбор: с GNOME, XFCE, MATE, Cinnamon и KDE — последний вариант представлен на скриншоте). Базой для Rocky стал репозиторий OpenELA, поскольку Red Hat исходные версии своих пакетов на своих ресурсах в открытый доступ больше не выкладывают. Механизмов для гладкого апгрейда с версий 8.х не предусмотрено — тем, кто захочет обновить предыдущую версию, рекомендовано устанавливать 9.4 с нуля.

Release notes с полным списком технических новшеств: https://docs.rockylinux.org/release_notes/9_4/

Источник: linux.org.ru