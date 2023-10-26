Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 2.1.0

Сегодня, 26 октября 2023 года, состоялся релиз симулятора электронных схем Qucs-S. Рекомендуемым движком моделирования для Qucs-S является Ngspice.

Релиз 2.1.0 содержит значительные изменения. Вот список основных из них.

Добавлено моделирование в режиме тюнера (см. скриншот), который позволяет подстраивать номиналы компонентов ползунками и смотреть результат на графиках. Аналогичный инструмент имеется, например, в AWR;

Для Ngspice добавлена поддержка компонентов, задаваемых в частотной области при помощи файлов s2p (требуется Ngspice-41)

Переделаны иконки на панели инструментов. Теперь используются SVG иконки для кнопок, а иконки компонентов генерируются динамически. Всё это улучшает внешний вид для HiDPI

Переделано диалоговое окно, отображающее ход моделирования

Создание отдельного файла DPL для диаграмм отключено по умолчанию. Теперь диаграммы размещаются на схеме

Добавлена функция увеличения выделенного участка схемы

Добавлено несколько новых пассивных компонентов

Добавлены новые библиотеки: оптоэлектронные компоненты и тиристоры

Обновлён перевод на русский язык

Исправлены баги

Полный список изменений и ссылки на репозитории для различных дистрибутивов можно найти на странице релиза.

Источник: linux.org.ru