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Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 2.1.0

Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 2.1.0

Сегодня, 26 октября 2023 года, состоялся релиз симулятора электронных схем Qucs-S. Рекомендуемым движком моделирования для Qucs-S является Ngspice.

Релиз 2.1.0 содержит значительные изменения. Вот список основных из них.

  • Добавлено моделирование в режиме тюнера (см. скриншот), который позволяет подстраивать номиналы компонентов ползунками и смотреть результат на графиках. Аналогичный инструмент имеется, например, в AWR;
  • Для Ngspice добавлена поддержка компонентов, задаваемых в частотной области при помощи файлов s2p (требуется Ngspice-41)
  • Переделаны иконки на панели инструментов. Теперь используются SVG иконки для кнопок, а иконки компонентов генерируются динамически. Всё это улучшает внешний вид для HiDPI
  • Переделано диалоговое окно, отображающее ход моделирования
  • Создание отдельного файла DPL для диаграмм отключено по умолчанию. Теперь диаграммы размещаются на схеме
  • Добавлена функция увеличения выделенного участка схемы
  • Добавлено несколько новых пассивных компонентов
  • Добавлены новые библиотеки: оптоэлектронные компоненты и тиристоры
  • Обновлён перевод на русский язык
  • Исправлены баги

Полный список изменений и ссылки на репозитории для различных дистрибутивов можно найти на странице релиза.

Источник: linux.org.ru

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