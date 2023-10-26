Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 2.1.0

Сегодня, 26 октября 2023 года, состоялся релиз симулятора электронных схем Qucs-S. Рекомендуемым движком моделирования для Qucs-S является Ngspice.
Релиз 2.1.0 содержит значительные изменения. Вот список основных из них.
- Добавлено моделирование в режиме тюнера (см. скриншот), который позволяет подстраивать номиналы компонентов ползунками и смотреть результат на графиках. Аналогичный инструмент имеется, например, в AWR;
- Для Ngspice добавлена поддержка компонентов, задаваемых в частотной области при помощи файлов s2p (требуется Ngspice-41)
- Переделаны иконки на панели инструментов. Теперь используются SVG иконки для кнопок, а иконки компонентов генерируются динамически. Всё это улучшает внешний вид для HiDPI
- Переделано диалоговое окно, отображающее ход моделирования
- Создание отдельного файла DPL для диаграмм отключено по умолчанию. Теперь диаграммы размещаются на схеме
- Добавлена функция увеличения выделенного участка схемы
- Добавлено несколько новых пассивных компонентов
- Добавлены новые библиотеки: оптоэлектронные компоненты и тиристоры
- Обновлён перевод на русский язык
- Исправлены баги
Полный список изменений и ссылки на репозитории для различных дистрибутивов можно найти на странице релиза.
Источник: linux.org.ru