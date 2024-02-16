Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 24.1.0

Сегодня, 16 февраля 2024 года, вышел релиз симулятора электронных схем Qucs-S 24.1.0 В качестве движка моделирования рекомендуется использовать открытый Ngspice: https://ngspice.sourceforge.io/

Начиная с этой версии, система нумерации версий переведена на CalVer. Теперь первая цифра означает год, вторая номер релиза в году, третья – номер патча.

Релиз v24.1.0 содержит как новые функции, так и исправления ошибок:

Улучшено отображение схемы на HiDPI устройствах

Добавлены новые библиотеки моделей ИМС компараторов, стабилизаторов напряжения, источников образцового напряжения, аудиоусилителей, динамиков, термисторов.

Добавлены 3-портовые резисторы, конденсаторы, диоды. Данные компоненты необходимы для поддержки PDK для микроэлектроники.

Добавлен новый компонент: потенциометр

Реализована поддержка RLCG линии для SPICE

Переделана реализация симуляции при помощи Ngspice и уравнения Nutmeg; улучшена скриптовая симуляция; теперь на одной схеме можно размещать несколько видов моделирования одного типа.

Результат расчёта рабочей точки теперь не только отображается на схеме, но и экспортируется в набор данных

Исправлены ошибки, связанные с тюнером, моделированием s2p файлов, генерацией библиотек и прочие

Скачать пакеты DEB/RPM, а также AppImage можно на странице релиза.

Источник: linux.org.ru