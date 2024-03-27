Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 24.2.0

Qucs-S это симулятор электронных схем, в качестве движка использующий открытый Ngspice. 25 марта этого года вышел очередной релиз программы.
Главные новшества релиза 24.2.0:
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Теперь QucsatorRF входит в состав Qucs-S, в том числе в состав бинарных пакетов DEB/RPM. Компилировать и устанавливать Qucsator вручную больше не надо. QucsatorRF – это специализированный движок моделирования для ВЧ схем, содержащих микрополосковые линии и т.п. Его можно использовать в дополнение к Ngspice. Использовать Qucsator для моделирования схем общего назначения возможно, но не рекомендуется.
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Для QucsatorRF исправлено преобразование матриц S-параметров и добавлены улучшенные модели некоторых микрополосковых элементов. Подробнее здесь: https://github.com/ra3xdh/qucsator_rf/releases/tag/v1.0.0
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Добавлен интерфейс для Qucs-RFLayout. Это утилита, которая генерирует топологию микрополосковых линий на основе схемы. Данную утилиту следует устанавливать отдельно: https://github.com/thomaslepoix/Qucs-RFlayout
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Переделан графический интерфейс для преобразователя форматов файлов Qucsconv.
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Из невышедшего релиза Qucs-0.0.20 бэкпортирован улучшенный инструмент для синтеза цепей согласования.
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Добавлены некоторые пассивные СВЧ компоненты для совместимости с новейшей версией Qucsator.
Источник: linux.org.ru