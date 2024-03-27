Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 24.2.0

Теперь QucsatorRF входит в состав Qucs-S, в том числе в состав бинарных пакетов DEB/RPM. Компилировать и устанавливать Qucsator вручную больше не надо. QucsatorRF – это специализированный движок моделирования для ВЧ схем, содержащих микрополосковые линии и т.п. Его можно использовать в дополнение к Ngspice. Использовать Qucsator для моделирования схем общего назначения возможно, но не рекомендуется.