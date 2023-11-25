Вышел тизер «монументального» обновления Whispers in the Walls для Warframe — больше подробностей будет на The Game Awards 2023

Разработчики из студии Digital Extremes показали новый геймплейный тизер Whispers in the Walls — следующего крупного обновления для сетевого шутера Warframe. Апдейт должен выйти до конца следующего месяца. Источник изображения: Digital Extremes
Источник: 3dnews.ru
Разработчики из студии Digital Extremes показали новый геймплейный тизер Whispers in the Walls — следующего крупного обновления для сетевого шутера Warframe. Апдейт должен выйти до конца следующего месяца. Источник изображения: Digital Extremes