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Вышел тизер «монументального» обновления Whispers in the Walls для Warframe — больше подробностей будет на The Game Awards 2023

Разработчики из студии Digital Extremes показали новый геймплейный тизер Whispers in the Walls — следующего крупного обновления для сетевого шутера Warframe. Апдейт должен выйти до конца следующего месяца. Источник изображения: Digital Extremes
Источник: 3dnews.ru

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