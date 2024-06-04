Вышел Zabbix 7.0 LTS

Состоялся релиз свободной и бесплатной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 7.0 LTS. Выпуск 7.0 отнесён к версиям с длинным сроком официальной поддержки (LTS). Для пользователей, которые используют версии без LTS, рекомендуется переход на LTS-версии продукта.

Zabbix – универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, сервисов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры и IoT устройств.

Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для предсказания и обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных, оповещений, средств визуализации и автоматического решения инцидентов.. Единый веб-интерфейс и мощный API реализуют возможности автоматизации и централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

Основные улучшения версии 7.0 LTS:

поддержка новых виджетов «Host navigator», «Honeycomb», «Pie chart», «Gauge», «Top triggers», «Item history»;

максимально быстрое выполнение действий и скриптов без задержек;

поддержка нативной мультифакторной аутентификации пользователей;

централизованное управление таймаутами на уровне проверки, хоста, прокси и глобальном уровне;

поддержка хранения метрик в памяти для максимальной эффективности и производительности прокси;

поддержка синтетического мониторинга веб приложений с использованием сложных сценариев;

значительное расширение DNS-мониторинга;

отправка автоматически сгенерированных PDF отчётов (ранее имела экспериментальный статус);

поддержка стриминга для отправки метрик и событий во внешние системы (ранее имела экспериментальный статус);

возможность приостанавливать сбор данных с потерянных элементов при автообнаружении;

поддержка тегов для вебхуков для внутренних событий;

быстрое мгновенное реагирование на перевод элементов мониторинга в обслуживание;

значительное улучшение производительности проверок прав доступа к элементам мониторинга;

обнаружение дубликатов engineID для SNMP мониторинга;

поддержка агрегатных значений для многих виджетов, что позволяет создавать capacity reports;

возможность использования пользовательского ввода при выполнении скриптов;

улучшение протокола общения между всеми компонентами Zabbix;

вернулась долгожданная поддержка пользовательских макросов в имени айтемов;

поддержка количества попыток подключения и фильтры по типу данных для коннекторов;

проверка корректности файлов конфигурации;

поддержка функций макросов для всех встроенных макросов;

большинство форм преобразованы в модальные;

поддержка мультистраничных дашбордов для PDF отчётов;

множество улучшений удобства использования;

поддержка метода history.push;

множество улучшений существующих виджетов;

все виджеты можно использовать для шаблонов хостов;

расширены возможности сбора данных агента, поддержка новых проверок;

возможность выполнения скриптов на активном агенте;

поддержка двоичного типа данных;

поддержка динамических дашбордов с возможностью навигации по элементам мониторинга;

поддержка новых триггерных функций;

возможность управлять тегами обнаруженных хостов.

Улучшена производительность и бесперебойности за счёт:

поддержки кластеров прокси для балансировки нагрузки и бесперебойности;

переход на асинхронную модель сбора данных для агентских, HTTP и SNMP проверок и автообнаружения;

высокопроизводительного асинхронного автообнаружения.

Другие значительные улучшения:

значительное ускорение работы с данными от Prometheus;

поддержка триггерных функций jsonpath и xmlpath;

возможность использования обнаруженных групп хостов различными правилами автообнаружения;

возможность отключения auditlog для системных событий.

Новые и улучшенные существующие шаблоны и интеграции: Cisco Meraki, FortiGate, HPE, Oracle, Azure and Azure Cost Management, GCP, AWS and AWS Cost Explorer, AWS ECS, Check Point, MSSQL, Oracle Cloud, Kubernetes, YugabyteDB, MongoDB, VMWare, Prometheus, PostgreSQL, Nextcloud, Acronis Cyber Protect Cloud, HashiCorp Nomad, MantisBT, Cisco SD-WAN, Windows.

Zabbix предлагает интеграцию с:

платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk;

системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat;

полный список из более 500 шаблонов и интеграций.

Официальные пакеты доступны для актуальных версий следующих платформ:

Linux-дистрибутивов Alma Linux, CentOS, Debian, OpenSUSE, Oracle Linux, Raspberry Pi OS, RedHat Enterprise Linux, Rocky Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu для различных архитектур;

систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN;

Docker;

OpenStack Nova;

агенты для всех платформ включая MacOS и пакеты MSI для Windows-агентов.

Доступна быстрая установка Zabbix для облачных платформ: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Oracle Cloud, Yandex Cloud.

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых двоичных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления. Установка новых агентов не требуется.

Источник: linux.org.ru