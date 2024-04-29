Вышла бесплатная версия российской военной стратегии «Передний край», а Институт развития интернета раскрыл планы разработчиков

Институт развития интернета сообщил о выходе бесплатной стартовой версии многопользовательской военной стратегии в реальном времени «Передний край» от российской студии Cats Who Play («Сирия: Русская буря»). Источник изображений: Cats Who Play
Источник: 3dnews.ru
Институт развития интернета сообщил о выходе бесплатной стартовой версии многопользовательской военной стратегии в реальном времени «Передний край» от российской студии Cats Who Play («Сирия: Русская буря»). Источник изображений: Cats Who Play