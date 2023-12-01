Вышла cinelerra-gg 20231130

Cinelerra-gg – многодорожечный видеоредактор и композитор для Linux (в разработке также порт под Free/NetBSD).

Из особенностей можно отметить:

непривязанность к python/qt/gtk во время работы (при сборке python3 нужен);

относительно быстрый движок;

возможность работы с данными в формате 32 bit на канал с плавающей точкой (но при этом сейчас происходит урезание сэмплов со значением больше 1.0f; автор это, возможно, поправил, но нужно больше тестов, в т.ч. сравнительных с проприетарными (DaVinchi Resolve) и открытыми (Olive editor) проектами).

Основные новшества:

переход на ffmpeg 6.1;

сборочная ферма от einhander.

На скриншоте cinelerra запущена на виртуальной NetBSD 9.2 (на тот момент), i486 а просматривается результат с Андроид-планшета через VNC клиент.

Источник: linux.org.ru