Вышла финальная версия Copilot Chat для GitHub

Администрация платформы GitHub сообщила о выходе инструмента Copilot Chat из бета-тестирования — теперь он доступен всем желающим. Воспользоваться Copilot Chat могут платные подписчики GitHub; владельцы учётных записей, верифицированные как студенты и преподаватели; а также разработчики некоторых проектов с открытым кодом. Источник изображения: github.blog

Источник: 3dnews.ru