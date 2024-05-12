Тихо и незаметно вышла версия 9.8.0 менеджера архивов PeaZip. В новой версии добавлена функция избирательного извлечения отдельных файлов из архива в конкретные локации в закладках и т.д. напрямую, без дополнительных телодвижений. Была добавлена пара тем оформления, подчищен код, и проект был переведён на компиляцию с помощью Lazarus 3.2, хотя должен по-прежнему собираться и версиями 2.х, что должно обрадовать ценителей языка Паскаль. Была сделана пара улучшений интерфейса и исправлено три бага.

В остальном же PeaZip по-прежнему остаётся свободным и кросс-платформенным гибридом многофункционального менеджера архивов и полноценного файлового менеджера с поддержкой 234 типов файлов, шифрования данных, тем оформления, и переведённый на 30 языков. Он может оказаться очень сподручным инструментом для тех, кому в силу рабочих обязанностей или жизненных обстоятельств приходится регулярно иметь дело с зоопарком архивных файлов.

Источник: linux.org.ru