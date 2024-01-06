Вышла YAFL-0.30.2

Сегодня состоялся третий релиз библиотеки YAFL.

YAFL — это библиотека, написанная на Си, содержащая несколько алгоритмов Калмановской фильтрации, распространяемая под лицензией Apache-2.0.

Библиотека ориентирована на применение во встраиваемых системах на базе микроконтроллеров с аппаратной поддержкой вычислений с плавающей точкой. Для прототипирования и оценки библиотеки создано расширение python yaflpy.

По сравнению с YAFL-0.20.0 произошли следующие изменения:

Минимальная размерность вектора состояния теперь равна одному.

Добавлен расчёт логарифмического правдоподобия при обновлении наблюдения.

Добавлен вывод человекочитаемых статусов в лог при возникновении ошибок времени выполнения.

Исправлено несколько ошибок.

Расширение yaflpy теперь доступно в PyPi, его можно поставить командой pip install yaflpy.

Источник: linux.org.ru