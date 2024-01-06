Вышла YAFL-0.30.2

Сегодня состоялся третий релиз библиотеки YAFL.
YAFL — это библиотека, написанная на Си, содержащая несколько алгоритмов Калмановской фильтрации, распространяемая под лицензией Apache-2.0.
Библиотека ориентирована на применение во встраиваемых системах на базе микроконтроллеров с аппаратной поддержкой вычислений с плавающей точкой. Для прототипирования и оценки библиотеки создано расширение python yaflpy.
По сравнению с YAFL-0.20.0 произошли следующие изменения:
- Минимальная размерность вектора состояния теперь равна одному.
- Добавлен расчёт логарифмического правдоподобия при обновлении наблюдения.
- Добавлен вывод человекочитаемых статусов в лог при возникновении ошибок времени выполнения.
- Исправлено несколько ошибок.
- Расширение yaflpy теперь доступно в PyPi, его можно поставить командой pip install yaflpy.
Источник: linux.org.ru