Вышли обзоры новых MacBook Pro и iMac: M3 Max до полутора раз быстрее M2 Max, а обычный M3 до 22 % быстрее M2

В начале этого года Apple обновила ноутбуки MacBook Pro процессорами M2 Pro и M2 Max, поэтому мало кто ожидал, что компания решится на очередное обновление уже к концу года. Однако Apple всё же представила чипы M3, M3 Pro и M3 Max и компьютеры на их основе. Поставки обновлённых лэптопов стартуют 7 ноября, а сегодня вышли обзоры. Портал Tom’s Hardware изучил 16-дюймовый MacBook Pro с чипом M3 Max, а портал TechCrunch познакомился с процессором M3 в составе нового 24-дюймового моноблочного iMac. Источник изображений: Tom’s Hardware

Источник: 3dnews.ru