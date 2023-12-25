Вышло рождественское обновление Telegram — оформление каналов, репосты публикаций в истории и многое другое

Состоялся релиз очередного обновления мессенджера Telegram, которое приносит с собой ряд любопытных нововведений. Администраторы каналов теперь могут устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля, а пользователи — делать репосты публикаций из каналов в истории. Кроме того, Telegram Premium теперь можно дарить нескольким людям одновременно, а в розыгрышах раздавать дополнительно свои призы. Источник изображения: Telegram

Источник: 3dnews.ru