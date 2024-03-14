ProHoster > Блог > Новости интернета > Вышло ядро Linux 6.8

Вышло ядро Linux 6.8

На днях Линус Торвальдс объявил о выходе ядра Linux 6.8.

Основные изменения:

  • Новый драйвер DRM (Direct Rendering Manager) для GPU Intel Xe.
  • Улучшении драйвера P-State для процессоров Meteor Lake.
  • Добавлена поддержка звука на Arrow Lake и поддержка Thunderbolt/USB4 для Lunar Lake.
  • Добавлен драйвер P-State Preferred Core.
  • Реализована поддержка будущих чипов Zen 5 и графики RDNA 4.
  • Осуществлен переход с FreeSync на VRR.
  • Добавлена поддержка Raspberry Pi 5 в драйвер V3D DRM.
  • Реализована начальная поддержка семейства мобильных чипов Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Другие изменения:

  • Оптимизирована работа механизма zswap при нехватке оперативной памяти.
  • Для ноутбуков на базе Intel Core Ultra Mobile улучшена производительность во время пиковых нагрузок.
  • Добавлена поддержка технологии AMD WBRF.
  • Для архитектуры LoongArch добавлена возможность написания модулей на языке Rust.
  • Добавлена поддержка контроллеров Nintendo Switch Online, Lenovo Legion Go, Adafruit Mini I2C и консолей Powkiddy X5/RK2023, улучшена работа контроллера Steam Deck.
  • Прекращена поддержка процессоров ARM11 ARMv6K SMP.
  • Добавлена поддержка звуковых систем, используемых в чипах NXP i.MX8m MICFIL, Qualcomm SM8250, AMD ACP5x, Intel Arrow Lake, SM8550, SM8650 и X1E80100.

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий