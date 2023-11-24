Высокий спрос на HBM помог SK hynix занять рекордные 35 % рынка DRAM

Память типа HBM различных поколений активно используется ускорителями вычислений для систем искусственного интеллекта, а SK hynix пока остаётся единственным её поставщиком для нужд NVIDIA, которая доминирует на рынке этих ускорителей. Нет ничего удивительного в том, что в третьем квартале доля рынка DRAM компании SK hynix достигла рекордных для неё 35 %. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru