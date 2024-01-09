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Выяснились подробности иска Apple к Евросоюзу по поводу Закона о цифровых рынках

В ноябре прошлого года Apple подала в суд на Евросоюз по поводу правомочности применения к её сервисам Закона ЕС о цифровых рынках (DMA), однако подробности искового заявления не были обнародованы. И лишь сейчас стали известны некоторые детали этого документа. Источник изображения: James Yarema/unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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