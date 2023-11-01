Выяснилось, какие поисковые запросы приносят Google больше всего денег: страховки, iPhone и не только

На этой неделе, во время антимонопольного процесса против Google в США, в публичный доступ попала тщательно охраняемая информация о том, какие запросы приносят больше всего денег поисковому гиганту. К сожалению, этот список охватывает лишь одну неделю с 22 сентября 2018 года. Тем не менее, ранее документы подобного рода никогда не становились достоянием общественности. Список был обнародован после долгих обсуждений требования суда о публичном раскрытии информации. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru