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Выживание с «покемонами» Palworld достигло 1 млн проданных копий за 8 часов — игроки в восторге, а серверы трещат по швам

С выхода в раннем доступе мультиплеерного симулятора выживания Palworld про сбор «покемонов с пушками» прошло меньше суток, а разработчикам из японской студии Pocketpair (Craftopia) уже есть чем похвастаться. Источник изображений: Pocketpair
Источник: 3dnews.ru

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