ProHoster > Блог > Новости интернета > Взломанные беспроводные зарядки могут плавить смартфоны и вызывать возгорания, показали исследователи

Взломанные беспроводные зарядки могут плавить смартфоны и вызывать возгорания, показали исследователи

Беспроводные зарядные устройства можно использовать для совершения деструктивных действий. Учёные из Флоридского университета представили работу, в которой продемонстрировали, как при помощи беспроводных зарядных устройств можно манипулировать гаджетами или даже уничтожить их. Источник изображений: VoltSchemer
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий