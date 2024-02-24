Взломанные беспроводные зарядки могут плавить смартфоны и вызывать возгорания, показали исследователи

Беспроводные зарядные устройства можно использовать для совершения деструктивных действий. Учёные из Флоридского университета представили работу, в которой продемонстрировали, как при помощи беспроводных зарядных устройств можно манипулировать гаджетами или даже уничтожить их. Источник изображений: VoltSchemer

Источник: 3dnews.ru