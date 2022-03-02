Взломавшие NVIDIA потребовали от компании перевести драйверы в разряд Open Source

Как известно, компания NVIDIA недавно подтвердила взлом собственной инфраструктуры и сообщила о краже огромного количества данных, включая исходные коды драйверов, технологии DLSS и клиентской базы. По заявлению атакующих, они смогли выкачать один терабайт данных. Из полученного набора в открытом доступе уже опубликовано около 75GB данных, включающих исходный код Windows-драйверов.

Но на этом атаковавшие не остановились и сейчас требуют от компании NVIDIA перевести её драйверы для Windows, macOS и Linux в разряд открытого ПО и распространять их в дальнейшем под свободной лицензией, иначе они грозятся опубликовать схемотехнику видеокарт и чипов NVIDIA. В том числе обещают опубликовать Verilog-файлы для GeForce RTX 3090Ti и находящихся в разработке GPU, а также информацию, представляющую коммерческую тайну. Время на принятие решения о переводе драйверов в разряд открытого ПО дано до пятницы.



Источник: opennet.ru