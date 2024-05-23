Взрывной трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 подтвердил PvE-режим и возвращение PvP — в российском Steam открыт предзаказ

Как и было обещано, издательство Focus Entertainment и разработчики из Saber Interactive подготовили для Warhammer Skulls Showcase сразу несколько «эпических анонсов» по горячо ожидаемому боевику Warhammer 40,000: Space Marine 2. Источник изображений: Focus Entertainment
Источник: 3dnews.ru
Как и было обещано, издательство Focus Entertainment и разработчики из Saber Interactive подготовили для Warhammer Skulls Showcase сразу несколько «эпических анонсов» по горячо ожидаемому боевику Warhammer 40,000: Space Marine 2. Источник изображений: Focus Entertainment