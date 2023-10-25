Wacom представила компактные графические планшеты Cintiq Pro 17 и Cintiq Pro 22

Wacom представила графические планшеты Cintiq Pro 17 и Cintiq Pro 22 с 17- и 22-дюймовыми дисплеями, адресованные творческим профессионалам, предпочитающим компактный формфактор. Обе модели оснащены сенсорными экранами с разрешением 3840 × 2160 и частотой 120 Гц, отображающими 1,07 миллиарда цветов. Они обеспечивают 99-% охват DCI-P3 и 95-% охват Adobe RGB, и гарантируют соответствие цветовым палитрам Pantone и Pantone SkinTone. Заявлена поддержка HDR и время отклика 12 мс для перьевого ввода. Источник изображений: Wacom

Источник: 3dnews.ru