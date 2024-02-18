Warframe выйдет на iOS уже 20 февраля — мобильная версия получила поддержку кроссплатформенных сохранений

Сетевой шутер Warframe от студии Digital Extremes в скором времени выйдет на iOS, разработчики опубликовали отдельный трейлер с точной датой релиза мобильной версии. Проект расширит свою платформенную географию уже 20 февраля. Источник изображения: Digital Extremes

Источник: 3dnews.ru