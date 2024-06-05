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Warhorse объяснила, как в Kingdom Come: Deliverance 2 обыграют принятые в первой части решения

Хотя в Kingdom Come: Deliverance была только одна концовка, средневековая ролевая игра включала несколько значимых решений. В каком виде их последствия перекочуют в сиквел, рассказали разработчики из Warhorse Studios. Источник изображения: Warhorse Studios
Источник: 3dnews.ru

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