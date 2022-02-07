Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox

В соответствии со статистикой сервиса Firefox Telemetry, анализирующего данные, поступающие в результате отправки телеметрии и обращения пользователей к серверам Mozilla, доля Linux-пользователей Firefox, работающих в окружениях на базе протокола Wayland, не превышает 10%. 90% пользователей Firеfox в Linux продолжают использовать протокол X11. Чистое окружение Wayland используется примерно у 5-7% пользователей Linux, а XWayland у примерно 2%. В выходные дни число пользователей с Walyand увеличивается.

Используемая для отчёта информация охватывает примерно 1% данных телеметрии, полученных от Linux-пользователей Firefox. На результат может сильно влиять отключение телеметрии в пакетах с Firefox, предлагаемых в некоторых дистрибутивах Linux (в Fedora телеметрия включена). Что касается операционных систем, около 86.5% пользователей Firefox используют Windows, примерно 6.2% — macOS и 5% — Linux.