Waymo инициировала обновление ПО своих беспилотных такси после инцидентов в Аризоне

Компания Tesla активно испытывает своё программное обеспечение с привлечением добровольцев, поэтому «отзывы» продукции, подразумевающие его принудительное обновление, то и дело проводит по требованию американских регуляторов. Waymo подобную меру впервые применила только недавно, причём сделала это по собственной инициативе после двух идентичных ДТП в Аризоне. Источник изображения: Waymo

Источник: 3dnews.ru