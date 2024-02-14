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Waymo инициировала обновление ПО своих беспилотных такси после инцидентов в Аризоне

Компания Tesla активно испытывает своё программное обеспечение с привлечением добровольцев, поэтому «отзывы» продукции, подразумевающие его принудительное обновление, то и дело проводит по требованию американских регуляторов. Waymo подобную меру впервые применила только недавно, причём сделала это по собственной инициативе после двух идентичных ДТП в Аризоне. Источник изображения: Waymo
Источник: 3dnews.ru

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